Чебоксары, , 22:21 — REGNUM В Чувашии ожидается похолодание, которое может стать самым сильным нынешней зимой. Об этом сообщает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов на своем портале.

В ночь с 3 на 4 февраля по территории республики пройдет холодный фронт. Сегодняшняя плюсовая погода сменится небольшой минусовой температурой воздуха. Синоптик прогнозирует преимущественно снег, временами с метелью.

5 февраля снег продолжится, но будет значительно холоднее. Столбики термометров в дневные часы опустятся до — 3… — 8 °C. Постепенное похолодание будет продолжаться, а 7 февраля через Чувашию пройдет еще один холодный фронт, он снова принесет небольшой снег с метелью. После чего в республику начнёт поступать очень холодный арктический воздух. Установится солнечная морозная погода со слабым северным ветром, температура воздуха понизится до — 17… — 22 °C, местами до — 25 °C.

Михайлов отметил, что по статистике 3−6 февраля считаются самыми холодными днями в году. Средняя температура воздуха в этот период составляет — 11 °C. Однако уже на следующей неделе в регион атлантический циклон, который принесет оттепель с мокрым снегом и усилением южного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, на неделе с 3 по 9 февраля сильное похолодание ожидается практически во всех регионах Приволжского федерального округа. Так, в Нижнем Новгороде после аномально тёплой погоды, которая превысила среднюю суточную температурную норму на 11−15°С, ожидается резкое похолодание. 6 февраля столбики термометров могут опуститься до — 7… — 12 °C, в ночные часы — до — 18 °C при ясной погоде. В Татарии морозы прогнозируются к выходным, местами температура воздуха ночью может упасть до — 25 °C.