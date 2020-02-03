Москва, , 22:20 — REGNUM 12 февраля в Москве состоится открытие медицинской клиники нового формата, оснащенной высокотехнологичным оборудованием от ведущих мировых производителей.

В 2020 год медицинский центр «ГУТА клиник» с более чем 20-летней историей входит в обновленной современной концепции. Как отмечают в центре, изменение формата обусловлено необходимостью оснащения медицинской организации высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь соответственно современным мировым стандартам, опираясь на высокое качество, безопасность и доступность медицинской помощи. В центре созданы условия оказания помощи малоподвижным пациентам. Клиника будет размещена в новом здании с уникальным для Москвы европейским архитектурным решением.

Все — в одном месте

В современных условиях необходимо аккумулировать весь спектр необходимых пациентам медицинских услуг в одном месте, что позволяет говорить о доступности медицинской помощи. На пяти этажах расположились взрослая и детская поликлиники, стоматология, кабинеты врачей, отделения диагностики и круглосуточный стационар. В клинике представлено более 35 медицинских направлений. Центр рассчитан на приём более 700 пациентов в день. Врачи клиники — опытные практики со стажем более 10 лет с высокой квалификацией, большинство из них — кандидаты и доктора медицинских наук.

Оборудование высшего класса

Центр оснащен новейшим оборудованием для проведения своевременной диагностики и установления диагноза: аппараты УЗИ экспертного класса, рентгенограф с минимальным облучением, самые современные технологии для обследования внутренних органов.

В клинике работает принципиально новое отделение лучевой диагностики с расширенным спектром МРТ, КТ, маммография, денситометрия. Оснащение отделения представляет особую гордость: МРТ Ingenia 3.0T Omega HP от компании Philips имеет напряженность магнитного поля 3 Тесла, что позволяет диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях, что не под силу стандартным томографам 1,5 Тесла. А ультрапрочная конструкция и увеличенный тоннель позволяют комфортно чувствовать себя пациентам с повышенной массой тела.

Компьютерный томограф Brilliance iCT с пакетом iDose4 Premium отличается пониженным уровнем облучения и одновременно повышенной точностью. Высококачественные изображения при низкой радиационной нагрузке обеспечивает и цифровая маммографическая система Senographe Essential (GE) с опциями томосинтеза (3D-маммография). Встроенная функция биопсии позволяет проводить исследование любых новообразований.

Продумано до деталей

Новая клиника — это гарантированные доступность, комфорт, высокое качество медицинских услуг и безопасность пациентов, просторные светлые помещения, высокий уровень сервиса, соблюдение максимальной конфиденциальности и стерильности. Новая клиника открывается по адресу: ул. Фадеева, д.4 а стр. 1., недалеко от станций метро «Новослободская», «Маяковская».