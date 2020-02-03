Москва, , 22:05 — REGNUM Руководство ТК «Садовод» приняло решение о введении карантина для граждан КНР, работающих на рынке и возвращающихся после новогодних праздников с родины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТК «Садовод».

Отмечается, что карантин для возвращающихся на работу граждан КНР составит 14 дней.

Вместе с тем, сам рынок не будет закрыт на карантин. В пресс-службе отметили, что в ежедневном режиме проводится дезинфекция павильонов, санитарная обработка торговых точек и пунктов общепита. Помимо этого, у сотрудников и арендаторов помещений регулярно проверяют температуру с помощью недавно закупленных тепловизоров.