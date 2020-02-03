Душанбе, , 21:56 — REGNUM Прибывшие из Китая студенты, бизнесмены, граждане Китая, работающие в Таджикистане, всего 300 человек, были помещены в карантин на 14 дней. Однако признаков коронавируса у них зафиксировано не было. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

По данным источника, данные меры были приняты в профилактических целях. 220 человек расположили в столичной инфекционной больнице микрорайона Зарафшон. Остальные 80 человек разместились в карантинных зонах, которые были созданы в других областях и районах страны.

«Больных же самой больницы разместили в детскую клиническую инфекционную больницу города Душанбе», — сообщил источник.

Контакты госпитализированных в карантин с внешним миром полностью ограничены.

По данным администрации международного аэропорта Душанбе, люди прилетели в страну рейсом через Алма-Ату.