Кострома, , 21:48 — REGNUM В Костроме на площади Конституции установили три мусорных бака, каждый для своего вида отходов, сообщает ТРК «Кострома».

Пока это первая площадка в Костроме. Организатор раздельного сбора мусора — костромское отделение благотворительного фонда «География добра». Контейнеры раскрашены в разные цвета и оформлены яркими надписями с указаниями, куда и какой мусор складывать. Например, фиолетовый предназначен для старых пакетов, а синий — для пластика.

«География добра» с 2018 года проводит в Костромской области акцию «Добрый пластик». Все вырученные от переработки мусора средства идут на лечение тяжело больных детей.