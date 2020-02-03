Казань, , 21:46 — REGNUM С 6 февраля в учреждениях управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Татарии приостановлено проведение длительных свиданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что мера предпринята для предупреждения заноса и распространения заболеваний гриппом и ОРВИ. Ограничения продлятся до стабилизации эпидемиологической ситуации.

По данным регионального управления Роспотребнадзора по республике, за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани выше эпидемического порога на 31,7%. Превышение эпидпорога наблюдается среди взрослых и школьников. На карантин закрылись шесть классов в двух школах Азнакаевского района, один класс в казанской школе-интернате, а также один детский сад в Тюлячинском районе республики.