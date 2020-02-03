Женева, Швейцария, , 21:25 — REGNUM Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назначил директоров по Африке и Европе в ходе 146-й сессии исполкома в Женеве, 3 февраля сообщает ВОЗ.

Главой ВОЗ по Африке была переизбрана доктор из Ботсваны Матшидисо Моэти, региональный директор организации с 2015 года.

Директором Всемирной организации здравоохранения по странам Европы стал представитель Бельгии, доктор Ханс Клюге.

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