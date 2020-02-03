Владимир, , 21:25 — REGNUM Во Владимирской области в 2020 году на обеспечение жителей региона льготными лекарственными препаратами потратят 1,5 млрд рублей. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, более 1,1 млрд рублей будет направлено из областного бюджета, 478 млн — из федерального.

В 2019 году на эти же цели было направлено на 200 миллионов рублей меньше. Тогда льготные лекарства получили более 86 тысяч человек, в том числе 90 больных редкими заболеваниями.

Кроме денег на лекарственное обеспечение регион получит дорогостоящие медикаменты для лечения рассеянного склероза, гемофилии, миелолейкоза. В 2019 году по федеральной программе жителям области выдали лекарства на общую сумму 735,5 млн рублей.