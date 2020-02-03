Астрахань, , 21:17 — REGNUM В Астраханской области в отношении директора одной из школ возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, директор заключила фиктивный договор о приёме на работу преподавателя. Учитель с 2012 по 2017 год фактически не работал в школе, но директор получала за него зарплату.

Таким образом за пять лет руководительница образовательного учреждения незаконно получила более 320 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего.