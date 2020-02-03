Москва, , 21:02 — REGNUM Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах. Соответствующие предложения указаны в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в подпункт «а» пункта 70 после слов «мешает спокойствию других пассажиров» предлагается добавить следующую формулировку: «(в частности, осуществляет использование радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих или электронных устройств, а также устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение и совершает иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.))».

Согласно нынешнему пункту, пассажир может быть удалён из транспортного средства сотрудниками внутренних органов, если он нарушает общественный порядок и мешает спокойствию других людей, следующих тем же составом.

В Минтрансе отметили, что изменения направлены на регламентирование порядка использования звукоусиливающей аппаратуры в электричках.