Липецк, , 20:31 — REGNUM В Липецкой области за неделю с 27 января по 2 февраля было выявлено 6 тыс. 662 случая ОРВИ и гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости в среднем по региону на 4,5% ниже эпидемического порога. Больше всего заболевших — 77% — среди детей до 14 лет. Госпитализированы были 3,5% пациентов, обратившихся за помощью к медикам. В областном центре зафиксировано 4 тыс. 430 случаев заболевания, в том числе 15 случаев гриппа. Уровень заболеваемости там на 13,5% ниже эпидпорога.

Большую часть пациентов составили больные ОРВИ — 45%. Также в регионе циркулируют вирусы гриппа, в основном, группы В. Также было выявлено несколько случаев так называемого птичьего гриппа.