Москва, , 20:13 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ выпустило обновлённые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«При наличии факторов, свидетельствующих о случае, подозрительном на коронавирусную инфекцию, вызванную вирусом 2019-nCov, пациентам проводится вне зависимости от вида оказания медицинской помощи комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния», — говорится в сообщении.

Диагностика вируса включает в себя опрос о контактах с лицами, имеющими подозрение на коронавирус, а также о посещении эпидемиологически неблагополучных регионов. Также проводится физикальное обследование, анализ крови и компьютерная томография лёгких.

Инкубационный период коронавируса составляет от двух до 14 суток. Специалисты призывают обращать внимание на повышение температуры тела, кашель, одышку, миалгию и утомляемость, а также ощущение заложенности в грудной клетке. Среди первых симптомов также могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение.

Специалисты также подчёркивают, что на сегодняшний день препараты, имеющие доказательства эффективности применения, отсутствуют. Пациенты, подхватившие коронавирус, должны получать поддерживающую симптоматическую терапию.