Подгорица, , 20:07 — REGNUM Посольство Черногории в Китае получило первую просьбу от своего гражданина эвакурировать его из провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от распространения коронавируса.

Китайские власти работают над тем, чтобы перевести его в другую более безопасную провинцию, сообщили в МИД Черногории.

По данным посольства, в провинции Хубэй есть три черногорских гражданина, двое из которых находятся в городе Вухань. Принимая во внимание, что ситуация может измениться, посольство Черногории внимательно следит за событиями и, при наличии дополнительных запросов, предпримет все необходимые действия для своевременного реагирования на них, говорится в сообщении.

«Посольство Черногории в Пекине находится в постоянном контакте с властями Китая, а также с дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями наших партнеров по НАТО, а также с посольствами стран Европейского союза. Несколько союзников и партнеров предложили принять черногорских граждан», — сообщили в МИДе.