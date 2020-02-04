Курган, , 00:01 — REGNUM В школах Курганской области с 6 февраля вводится десятидневный карантин в связи с высокими темпами роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что темпы прироста в регионе количества заболевших ОРВИ за неделю в возрастных группах от 0 до 14 лет составили 64,6%. Наблюдается циркуляция вирусов гриппа типа В и А (Н3N2).

Кроме того, будет ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.