Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM Во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию РФ нужно предусмотреть вопрос о переименовании Свердловской области. Об этом заявил протоиерей Максим Миняйло (Екатеринбургская епархия РПЦ), сообщает ИА Красная Весна.

Миняйло выступил на конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества», где и высказал своё предложение.

По мнению священника, нахождение «города святой Екатерины» в «области убийцы» является «оксюмороном». Протоиерей призвал провести «учет мнений тех, кто не хотел бы жить в области, которая именуется этим именем».

Сделать это нужно «в рамках всенародного голосования, по крайней мере, в границах Свердловской области», поэтому можно воспользоваться ближайшим голосованием по поправкам в Конституцию, считает Миняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Екатеринбургской епархии РПЦ периодически выступают с идеей переименовать Свердловскую область. Впрочем, данная идея является непопулярной в общественности — ранее эксперты Гражданского форума в Екатеринбурге в 2018 году подавляющим, который прошёл в конце 2018 года в Екатеринбурге. Как сообщил историк Иван Попп, против переименования выступили 120 участников и только 15 — за.

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