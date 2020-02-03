Астрахань, , 18:50 — REGNUM В Астраханской области в аптеках есть достаточный запас защитных медицинских масок, средств дезинфекции и противовирусных препаратов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Росздравнадзора Виктория Дементьева.

Власти региона совместно с ведомством намерены бороться с завышением цен в аптеках, которые хотят нажиться на ажиотаже вокруг коронавируса. Росздравнадзор открыл специальную «горячую линию», куда можно пожаловаться на аптеки, в которых завышены цены на индивидуальные средства защиты или эти средства, наоборот, отсутствуют. Тех, кто поднимает цены и искусственно создаёт ажиотаж вокруг этих товаров, обещают привлечь к ответственности.

В регионе работает межведомственный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. В аэропорту и морских портах Астраханской области осуществляется санитарно-карантинный контроль.