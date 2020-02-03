Москва, , 18:33 — REGNUM Вариант с депортацией из России иностранцев, заражённых коронавирусом, может быть пересмотрен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

«Я считаю, что это непродуманная, негуманная и нелепая мера. Я боюсь, что этот вариант будет пересмотрен. Это противоречит основным принципам гуманности», — сказал Эдигер.

Он напомнил, что во время депортации «человек под полицейским конвоем садится на паром, в машину, автобус, поезд, самолёт и отправляется из точки X в точку Y»: «Как это будет осуществляться в данном случае — я даже не хотел бы обсуждать. Ранее такого никогда не было, и в данном случае такая мера — форсированная помощь эпидемии».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания заявил, что заражённых коронавирусом иностранцев будут депортировать из России. Вместе с тем он также допустил вариант с изоляцией заражённых и карантином.