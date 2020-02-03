Москва, , 18:30 — REGNUM Все организованные группы российских туристов, находившиеся на китайском острове Хайнань, вернулись в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории Китайской Народной Республики нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последний рейс авиакомпании Azur Air с российскими туристами сегодня утром приземлился в московском аэропорту «Внуково».

"Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию», — сообщают в Ростуризме.

Ведомство выразило благодарность туроператорам, которые смогли направить дополнительные чартерные рейсы в Китай, благодаря чему туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться на родину заранее.

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