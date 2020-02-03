Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM В Екатеринбурге организовали официальный пункт оцифровки фронтовых фотографий и писем времён Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Теперь свердловчане могут оцифровать документы и содержание семейных архивов. Материалы будут опубликованы в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти», который в дальнейшем воплотится в виде памятника рядом с главным храмом Вооружённых сил РФ.

Пункт разместили на базе музея окружного дома офицеров. Оцифровать свой архив уже смогли ветераны и родственники погибших в Великую Отечественную. Воспользоваться пунктом могут все жители региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в России празднуется 75-летие великой Победы. Юбилейные медали вручаются по всей стране ветеранам и инвалидам войны, а также труженикам тыла и узникам нацистских концлагерей.

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