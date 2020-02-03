Мурманск, , 18:25 — REGNUM В настоящее время по Мурманской области путешествуют 354 зарегистрированных туриста из Китая, 221 из которых находятся в столице Заполярья. Об этом со ссылкой на главу регионального комитета по обеспечению безопасности населения Владимира Гусева сообщает NordNews.

«Сегодня за сутки авиационным транспортом прибыли 68 человек и 14 человек — железнодорожным; убыли 136 туристов. Вчера в регион прибыли 218 человек. Динамика убытия китайских туристов с территории региона увеличивается», — заявил Гусев.

По данным представителей Роспотребнадзора, большинство туристов из Китая прибывают в регион в рамках туров после Москвы и Санкт-Петербурга или Финляндии и Норвегии, поэтому надолго на Кольском полуострове не задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян не сеять панику и соблюдать бдительность. Он подчеркнул, что на территории области не зарегистрирован ни один случай заражения новым коронавирусом.