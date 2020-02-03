Мурманск, 3 февраля 2020, 18:25 — REGNUM В настоящее время по Мурманской области путешествуют 354 зарегистрированных туриста из Китая, 221 из которых находятся в столице Заполярья. Об этом со ссылкой на главу регионального комитета по обеспечению безопасности населения Владимира Гусева сообщает NordNews.
По данным представителей Роспотребнадзора, большинство туристов из Китая прибывают в регион в рамках туров после Москвы и Санкт-Петербурга или Финляндии и Норвегии, поэтому надолго на Кольском полуострове не задерживаются.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал северян не сеять панику и соблюдать бдительность. Он подчеркнул, что на территории области не зарегистрирован ни один случай заражения новым коронавирусом.