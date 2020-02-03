Москва, , 18:54 — REGNUM Соболезнования родным и близким погибших в результате вспышки коронавируса в Китае выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к председателю КНР Си Цзиньпину, опубликованном 3 февраля на сайте Московского патриархата.

В письме патриарх Кирилл выразил глубокую обеспокоенность новостями, связанными с распространением заболевания коронавирусом в Китае. Глава РПЦ выразил искреннее сочувствие тем, кто потерял своих родных, близких и друзей в результате вспышки заболевания.

Также патриарх Кирилл попросил в обращении к Си Цзиньпину передать слова утешения и поддержки всем, потерявшим дорогих им людей. Кроме того, глава РПЦ пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим, а всем специалистам, борющимся в эти дни с болезнью, — крепости сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 140 граждан РФ из китайского Уханя. В настоящее время число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 17 тыс. человек, число погибших — 362 человека, излечиться от заболевания удалось 530 людям.

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