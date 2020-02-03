Милан, Италия, , 18:14 — REGNUM День полного отказа от использования автомобилей в Милане прошёл успешно, считает мэр города Джузеппе Сала, об этом он сообщил журналистам в понедельник, 3 февраля.

Позитивных откликов было куда больше, чем критики, отметил Сала.

Как сообщалось ранее, 2 февраля с 10 до 18 часов в Милане было запрещено движение любого личного автомобильного транспорта. Ограничения связаны с постоянным превышением экологических показателей и образованием смога в городе.