Москва, , 18:05 — REGNUM Из-за вспышки коронавируса во всём мире наблюдается падение уровня посещаемости китайских ресторанов. Люди отказываются от экзотической пищи, опасаясь заразиться опасным вирусом.

Опасения любителей китайской еды в России развеяли сами рестораторы. Так, генеральный директор московского ресторана J.Z. Peking Duсk Наталья Богомолова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что основная база продуктов на кухне — российского производства, а соусы и специи были поставлены в Россию ещё в октябре 2019 года — до эпидемии. Вместе с тем она отметила, что специфические китайские продукты, такие как джусай, бамия, ямс, чой-сум, были выведены из меню.

Что же касается сотрудников ресторанов китайской еды, являющихся гражданами КНР, то, по словам Натальи Богомоловой, руководство ресторанов делает всё, чтобы они «чувствовали себя максимально комфортно, несмотря на давление информационного шума».

Представитель «Китайской забегаловки» Екатерина Надеева также заявила о том, что продукты из Китая для приготовления блюд не заказываются, а консервированные соусы с большим сроком хранения были заказаны до эпидемии коронавируса. В этой связи, добавила Надеева, изменения в меню не вносились.