Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Задолженности по заработным платам перед сотрудниками петербургского ОАО «Метрострой» начали гаситься. Об этом сотрудники предприятия сообщают в профильной группе в одной из социальных сетей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее руководство компании заявляло, что первые деньги по зарплатным задолженностям начнут поступать не позже конца января — начала февраля, а в конце прошлой недели на счет предприятия поступила первая сумма в 200 млн рублей для этих целей.

Читайте также: Смольный направил «Метрострою» 200 млн рублей на зарплаты рабочим

Так, 80% зарплаты пришла для строителей станции метро «Казаковская»; в ГСУ «Театральная» также получили часть зарплаты.

«Информация от судебных приставов! Обрабатывать наши документы им понадобится сутки-двое, значит деньги на карты мы получим ориентировочно вторник, среда», — сообщает в группе предприятия один из сотрудников.

Напомним, проблемы с выплатами метростроевцам начались еще в 2018 году. Рабочие периодически устраивали забастовки и не выходили в забой. В декабре 2019 года генерального директора компании Николая Александрова арестовали по делу о растрате 178 млн рублей при фиктивных поставках щебня на стройку Фрунзенского радиуса метро. В январе его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: «Челлендж пустых холодильников». Метростроевцы не дождались зарплат