Калуга, , 19:37 — REGNUM 155 медицинских работников из государственных и частных медицинских организаций Калужской области 3 февраля приняли участие в работе научно-практической конференции для врачей по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужского областного центра инфекционных заболеваний и СПИД .

Медики отрабатывают методы противостояния коронавирусу Фото калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД

Перед собравшимися выступил доктор медицинских наук, профессор Новосибирского государственного медицинского университета Александр Васюнин. Он рассказал о клинических проявлениях, особенностях диагностики и лечения коронавирусной инфекции. На встрече медицинских работников шёл разговор об обязательных требованиях безопасности по сбору и транспортировке биологического материала для проведения анализа, а также о тактических действиях сотрудников медучреждений в предэпидемический и эпидемический период. В рамках конференции состоялась отработка практических навыков по защите персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию, в частности, проанализирован алгоритм применения современного защитного противоэпидемического костюма.

«В ближайшие дни в регионе продолжатся учения с участием медицинского персонала работников скорой помощи и других медицинских подразделений», — говорится в сообщении центра инфекционных заболеваний и СПИД.

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