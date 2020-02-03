Липецк, 3 февраля 2020, 17:59 — REGNUM Родительская общественность Липецкой области просит региональный департамент образования тщательнее контролировать вопрос с горячим питанием. Как сообщает ИА REGNUM, представитель ассамблеи родительской общественности Ирина Борзунова заявила, что в школах, которые пользуются услугами кейтеринговых компаний, ученики часто жалуются на качество питания.
Региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Липецкого городского Совета Екатерина Пинаева рассказала, что в 2019 году общественники опросили более тысячи учеников и их родителей и получили много жалоб на невкусную и холодную еду.
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