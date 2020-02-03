Липецк, , 17:59 — REGNUM Родительская общественность Липецкой области просит региональный департамент образования тщательнее контролировать вопрос с горячим питанием. Как сообщает ИА REGNUM, представитель ассамблеи родительской общественности Ирина Борзунова заявила, что в школах, которые пользуются услугами кейтеринговых компаний, ученики часто жалуются на качество питания.

Региональный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Липецкого городского Совета Екатерина Пинаева рассказала, что в 2019 году общественники опросили более тысячи учеников и их родителей и получили много жалоб на невкусную и холодную еду.

«Речь, скорее, не о качестве питания, технологический процесс в кейтеринговой компании соблюдается. Претензии родителей и учеников в основном заключаются в том, что пища бывает холодной и не всегда блюда красиво оформлены. Будем ужесточать общественный контроль, привлекать родителей к нему. Мамы и папы могут онлайн заполнить анкеты и сообщить о проблемах с питанием. Если наберется более 70% жалоб на кейтеринговую компанию, будем принимать меры, вплоть до расторжения контракта», — заявила председатель общественного совета партпроекта «Новая школа», депутат облдумы Светлана Щербатых.

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