Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В интернет-голосовании за благоустройство территорий в Екатеринбурге могли участвовать «роботы» и боты. Об этом сообщает ЕАН.

Как сообщили изданию в мэрии, в ходе голосования власти не проводили верификацию голосов.

Таким образом, за площадку-победителя (дендропарк УПИ) могли проголосовать боты и пользователи из других городов. Для дачи голоса было достаточно иметь электронный почтовый ящик.

Как сообщало ИА REGNUM, за благоустройство дендропарка УПИ проголосовали около 100 тысяч человек из 130 тысяч проголосовавших. Теперь данную территорию реконструируют в 2021 году.

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