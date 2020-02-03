Москва, , 17:58 — REGNUM Граждане Белоруссии, желающие эвакуироваться из китайского города Ухань из-за коронавируса, смогут воспользоваться российскими самолетами, заявил 3 февраля белорусский министр здравоохранения Владимир Караник.

По его словам, есть договорённость об этом с российской стороной.

«У нас есть договоренность, что желающие покинуть Ухань и другие регионы, где будет проводиться эвакуация, белорусы получат такую возможность. Им будет предоставлено место на самолетах России», — сказал Владимир Караник.

По данным МИД Белоруссии, сейчас в Ухане находятся 12 белорусских граждан. Пятеро из них заявили о желании эвакуироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент китайский город Ухань изолирован властями КНР. Туда направлены медики и военные. Первая вспышка коронавируса пневмонии была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года.

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