Иваново, , 17:52 — REGNUM Восемь школ в Иваново полностью приостановили занятия, ещё в нескольких принято решение о закрытии отдельных классов. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.

Занятия на неделю приостановлены полностью в школах № 6, 8, 39, 41, 54, 62, 66, 68, а также в отдельных классах школ №3, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 35, 53 и 61.

В ТУ Роспотребнадзора по региону уточнили, что в Ивановской области за минувшую неделю уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 30,79% (10,3 тыс. заболевших), в Иваново — на 33,24% (5,5 тыс.), причём среди детей эпидпорог превышен на 17,3%.

Помимо Иваново, учебный процесс приостановлен в ряде школ и классов Кинешмы, Шуи, Ивановского, Ильинского, Комсомольского, Лежнёвского, Приволжского, Тейковского, Южского районов области.