Воронеж, , 17:51 — REGNUM Пятый по счёту воронежец был госпитализирован с подозрением на коронавирус 2 февраля, сообщили в пресс-центре правительства региона.

У мужчины 1994 года рождения, недавно вернувшегося с острова Хайнань, были выявлены признаки ОРВИ. Его госпитализировали, он находится в изолированном боксе в областной детской клинической больнице №2. В настоящее время пациент чувствует себя удовлетворительно, температура тела в пределах 37 градусов.

«В течение 3 дней ожидается получение из федеральной лаборатории Роспотребнадзора результата анализа на коронавирус. С людьми, контактировавшими с пациентом, проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится под контролем», — уточнили в пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеже были госпитализированы четверо местных жителей, все отдыхали в Китае и все обратились к медикам с жалобами на признаки ОРВИ. Коронавирус предварительно ни у кого не подтверждён. Одного из пациентов (госпитализированного 28 января) уже выписали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже выписан первый пациент, госпитализированный из-за коронавируса