Архангельск, , 17:47 — REGNUM Журнал «Forbes life» включила Архангельскую область в семь самых удивительных мест в России, куда стоит отправиться в путешествие в ближайшее время.

По мнению авторов списка, особенности региона соответствуют туристическим тенденциям нового десятилетия — это возвращение к локальным местам силы и изучение собственной культуры и географии.

«Forbes life» отмечает, что Архангельская область примечательна деревянной архитектурой и поморской кухней. Здесь расположен самый большой в Россиимузей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». В музее собраны церкви, колокольни, часовни, мельницы, дома, амбары и бани, а также мебель, посуда, расписные прялки и другие детали быта поморов со всей Архангельской области.

Напомним, журнал уже не впервые обращает внимание читателей на Архангельскую область. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре «Forbes life» опубликовал интервью с архангельским дизайнером Анной Злотко.