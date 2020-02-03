Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Петербурге доля трудоустроенных молодых инвалидов должна превысит 70% к 2022 году. План достижения этого показателя утвердили 3 февраля в городском правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Смольного, сейчас в Петербурге живут 581,5 тыс. инвалидов, из них 90,6 тыс. человек находятся в трудоспособном возрасте, причем 41,2 тыс. считаются молодыми инвалидами — в возрасте от 18 до 44 лет.

Около 70 тыс. человек имеют индивидуальную программу реабилитации, трудоустройство рекомендовано примерно 17 тыс. человек. «Мы сами из городского бюджета создаем порядка 300 рабочих мест для инвалидов в год», — сказал глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Молодые инвалиды чаще других стремятся вернуться на работу. Однако они бывают не готовы психологически, сама работа может находиться слишком находится далеко, социальная поддержка в случае трудоустройства сокращается, а у работодателя нет мотивации к их трудоустройству. «Рабочие места тоже не учитывают особенности лиц с ограниченными возможностями», — посетовал Чернейко.

Правительство Петербурга распорядилось утвердить план по содействию молодым инвалидам в трудоустройстве на 2020−2022 годы.

Он должен помочь петербуржцам освоить образовательные программы и содействовать в трудоустройстве. К 2022 году планируется, что доля трудоустроенных молодых инвалидов после получения высшего образования составит 70,4%, среднего образования — 68,9%.

Работодатели, которые не готовы принять инвалидов у себя, могут финансировать создание рабочих мест для них в других организациях. Так поступают, например, компании «Газпром», «Балтика» и табачные производители, заметил Чернейко.

Отстаивать права инвалидов на труд тоже должно стать легче. «С большим трудом мы создали судебную практику, при которой несоздание и нетрудоустройство инвалидов влечет последствия. Прокуратура нас активно поддерживает. Потому что закон о квотировании сам по себе не работает, в каждом регионе сложилась своя практика. В Петербурге эта практика идет в нужную сторону», — полагает чиновник.

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