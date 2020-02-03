Севастополь, , 17:45 — REGNUM В Севастополе нужно обеспечить автомобили по вывозу строительного мусора системами ГЛОНАСС и контролировать их перемещение в регионе. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города 3 февраля заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Месяц даю на то, чтобы каждая мусорная машина, которая возит мусор в Севастополе, имела датчик, и он, соответственно, был отражён на мониторе. Чтобы была понятная, прозрачная система. Чтобы кто угодно мог зайти на сайт и посмотреть движение машин — кто что возит, с какой лицензией», — подчеркнул и.о. губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в севастопольской Килен-балке неоднократно фиксировали несанкционированный сброс отходов. Михаил Развожаев предложил казакам контролировать эту местность.

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