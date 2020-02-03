Севастополь, 3 февраля 2020, 17:45 — REGNUM В Севастополе нужно обеспечить автомобили по вывозу строительного мусора системами ГЛОНАСС и контролировать их перемещение в регионе. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города 3 февраля заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в севастопольской Килен-балке неоднократно фиксировали несанкционированный сброс отходов. Михаил Развожаев предложил казакам контролировать эту местность.
Читайте ранее в этом сюжете: Севприроднадзор просит полицию заняться организаторами нелегальных свалок