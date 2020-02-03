Рязань, , 17:44 — REGNUM Мужчина облил бензином и поджёг одежду 17 летнего жителя деревни Ухорское Спасского района Рязанской области, сообщает 3 февраля пресс-служба регионального СУ Следственного комитета. Затем он попытался расправиться с родственниками подростка — с ожогами и ранениями с больницу были госпитализированы четыре человека.

Инцидент произошёл днём 1 февраля. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно облил из канистры бензином и поджёг ранее не знакомого ему 17-летнего рязанца. На помощь подростку из дачного дома выбежали его родители и старший брат. Злоумышленник ударил отца юноши металлической трубой по голове, а затем облил бензином и поджёг одежду его матери. Пострадавшие смогли самостоятельно потушить огонь, при этом старший брат подростка получил ожоги во время оказания помощи родственникам. На место вызвали скорую помощь и полицию.

По подозрению в преступлении задержан мужчина 1978 года рождения. Решается вопрос о заключении его под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство трёх лиц».