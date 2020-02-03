Москва, , 17:37 — REGNUM Российские власти могут ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщила на брифинге 3 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, данная мера обсуждалась сегодня на совещании оперативного штаба в правительстве и проект соответствующего распоряжения уже готовится на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину.

В случае если решение будет принято, с 4 февраля прибывающих из Китая иностранцев будут пропускать только через аэропорт «Шереметьево». Исключение будет сделано для граждан стран ЕАЭС, а также членов экипажей воздушных судов, участников официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Обеспечивать соблюдение ограничений должны будут Минтранс, ФСБ, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор, уточнила Голикова.

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