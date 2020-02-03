Севастополь, 3 февраля 2020, 17:32 — REGNUM Специалисты Севприроднадзора просят полицию найти и привлечь к ответственности тех, кто занимается несанкционированным сбросом строительных отходов в Килен-балке. Об этом 3 февраля заявила начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев Заявил, что в городе никто не способен остановить несанкционированный сброс отходов в Килен-балке.
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