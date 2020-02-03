Севастополь, , 17:32 — REGNUM Специалисты Севприроднадзора просят полицию найти и привлечь к ответственности тех, кто занимается несанкционированным сбросом строительных отходов в Килен-балке. Об этом 3 февраля заявила начальник Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

«На минувшей неделе был зафиксирован очередной несанкционированный сброс строительных отходов в Килен-балке. В настоящее время идут переговоры с управлением МВД для организации совместного расследования — поиска виновных лиц и привлечения их к ответственности», — подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев Заявил, что в городе никто не способен остановить несанкционированный сброс отходов в Килен-балке.

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