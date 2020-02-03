Москва, , 17:22 — REGNUM На сегодняшний день сохраняется вероятность завоза коронавируса в Россию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Риск для Российской Федерации на сегодняшний день остаётся», — сказала Попова.

Она отметила, что по состоянию на утро 3 февраля число заражённых коронавирусом составляет 17 238 человек во всём мире. Попова назвала это количество «большим» и подчеркнула, что резервуар у вируса является большим.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что Россия предпринимает все «абсолютно адекватные» меры по предотвращению попадания в РФ и дальнейшего распространения коронавируса.