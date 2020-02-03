Воронеж, , 17:22 — REGNUM 46 деревьев будет вырублено в ходе благоустройства проспекта Революции — центральной улицы Воронежа. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии по итогам внутреннего совещания в горадминистрации 3 февраля. Решение принято по итогам проведения обследования деревьев по левой стороне проспекта.

«К сожалению, сохранить 46 деревьев не представляется возможным: они старовозрастные, находятся в неудовлетворительном, угнетенном состоянии. Это проявляется в их усыхании, разрушении стволов, наличии дупел, грибов. Поэтому будет проведена ликвидация таких деревьев со стопроцентной заменой на крупномерные саженцы с закрытой корневой системой. В дальнейшем также будет проводиться замена деревьев на проспекте — по мере необходимости и постепенно — в целях создания единого эстетически привлекательного облика территории», — заявил первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил принять меры по минимизации вероятности гибели новых саженцев, отметив, что к следующим этапам реконструкции проспекта Революции, город сможет приступить позже.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Воронежа заявила о старте работ по комплексному благоустройству проспекта Революции — до начала мая будет проведена замена опор контактной сети, после праздничных мероприятий ко Дню Победы приступят к работам по замене дорожного покрытия.

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