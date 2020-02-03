Воронеж, , 17:15 — REGNUM Мэрия Воронежа объявила о начале работ по комплексному благоустройству проспекта Революции — центральной улицы города. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе мэрии по итогам внутреннего совещания.

Как сообщил первый заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Петрин, в 2019 году бюджетные средства, заложенные на разработку проектно-сметной документации, не были потрачены. Их направят, в частности, на срочную замену опор контактной сети — за 20 млн рублей планируется заменить 69 опор, работы проведут к маю этого года. При замене опоры сместят в сторону — чтобы убрать их от сетей ливневой канализации.

«Пока опоры будут выглядеть как «полуфабрикат», главное для нас — это безопасность, нужно не допустить их падения. Но впоследствии на них будут смонтированы «юбки», соответствующие облику, который был у них исторически, таким же образом будем подходить к монтажу осветительных приборов — она так же должны соответствовать истории и статусу проспекта», — пояснил Петрин.

После этого планируется заменить дорожное покрытие, установить гранитный бортовой камень, нанести разметку — на это будет направлено 86 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожные работы начнутся не раньше 9 Мая, а завершатся ко Дню города в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция проспекта Революции была анонсирована осенью 2018 года, в 2019 году власти подтвердили намерения начать работы в 2020 году — правда, изначально планировалось их начать после празднования 75-летия Победы.

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