Тбилиси, , 17:13 — REGNUM С 4 февраля штамм коронавируса будет доставлен в так называемую лабораторию имени Лугара при Национальном центре по контролю заболеваний Грузии, и диагноз коронавирусной инфекции уже смогут ставить грузинские специалисты.

Об этом на традиционном брифинге 3 февраля сообщил генеральный директор центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Он заверил журналистов, что до сих пор в Грузии ни одного случая коронавируса не выявлено. Не установлен он и у тех граждан Грузии, которые были эвакуированы из китайского города Ухань и в настоящее время проходят карантин в Турции и Франции. Они там пробудут под наблюдением врачей в течение 2 недель после вылета из Уханя.

В самой Грузии, в Тбилисском центре инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии под наблюдением врачей остаются три пациента, у которых отмечалась высокая температура и другие признаки ОРВИ. Их анализы направлены на обследование в одну из европейских лабораторий. Ранее в минздраве заявили, что проверку на коронавирус проведут в Германии.