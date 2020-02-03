Москва, , 17:07 — REGNUM Оба пациента с коронавирусом, госпитализированные на территории России, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщила на брифинге 3 февраля главный санитарный врач России Анна Попова.

По её словам, в настоящее время пациенты ещё находятся в стационарах, куда они были доставлены. Также в стационарах находятся контактировавшие с ними лица.

«Ухудшения самочувствия и выделения коронавируса у лиц, контактировавших с этими больными, на сегодняшний день нет», — сказала Попова.

Она добавила, что все пациенты находятся под медицинским наблюдением и «ситуация — полностью под контролем».

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