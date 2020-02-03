Москва, , 17:05 — REGNUM Между автором книг о Максе Фрае Светланой Мартынчик и командой энтузиастов, создающих настольную игру по мотивам её произведений, произошёл конфликт. Теперь писательница требует, чтобы авторы игры попросили прощения у героев её повестей, сообщает «Мир Фантастики» 3 февраля.

В 2015 году энтузиасты организовали творческую группу, которая занималась созданием настольной игры на основе «Ужаса Аркхэма» — с уникальными механиками и персонажами из книг о Максе Фрае. Спустя 4,5 года разработки руководитель команды Алексей Письменюк написал в личном блоге писательницы и рассказал о проделанной работе.

Вчера к нам приехала первая распечатанная коробка настольной игры по вашим книгам. От идеи до полноценной печати прошло почти 4,5 года и много потраченного времени и денег — но оно того, на наш взгляд, стоило. Алексей Письменюк Мы строили-строили, и, наконец, построили!От идеи до полноценной печати прошло почти 4,5 года и много потраченного времени и денег — но оно того, на наш взгляд, стоило.

Однако Светлана Мартынчик не обрадовалась проявленной инициативе. Она назвала работу энтузиастов «убийством смыслов, упрощением и отуплением». По её мнению, авторы настольной игры занимались не творчеством, а паразитированием на её работах.

Это такой очень популярный способ любить сделанное другим человеком — взять, оторвать ручки-ножки, пришить крысиный хвостик и *** на лбу написать. А потом хвастаться: «Теперь оно моё!» — и денюшку собирать. Светлана Мартынчик Нет, не «творчество», а паразитирование на чужом. «Творчество» — создание того, чего без вас бы не было. А не порча уже сделанного другими.

Писательница также отметила, что в момент утверждения идеи настольной игры ей «было всё равно». Вместо общения с авторами проекта, она направила их сразу к издателю. Теперь же она ознакомилась с игрой и осталась крайне недовольна проделанной работой — по словам Мартынчик, «её бессознательное» записало создателей проекта в «шорт-лист тру врагов».

Мартынчик также заявила, что авторы игры должны мысленно просить прощения у персонажей книг и понести «искупительную жертву» — отдать нечто ценное для них в плохие руки и смотреть, «как оно портится понапрасну». После этого пользователи социальных сетей начали цитировать слова писательницы, отмечая не всегда адекватную реакцию Мартынчик.

https://twitter.com/chibilordik/status/1223993456990789632

Тем не менее Алексей Письменюк призвал других пользователей не раздувать конфликт с писательницей и заявил, что команда авторов игры «сама несёт ответственность за последовавшую реакцию». Сейчас создатели проекта планируют обратиться в издательство ACT для выпуска своего творения.

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