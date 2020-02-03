Саратов, , 17:03 — REGNUM С 4 по 10 февраляприостанавливаются занятия в школах, детских садах, учреждениях начального профессионального образования, средних специальных учебных заведениях и вузах Саратова. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на территории области по состоянию на 3 февраля закрыты на карантин 447 образовательных учреждений Саратова, Вольска, Петровска, а также Энгельсского, Алгайского, Балаковского, Базарно-Карабулакского, Балтайского и Саратовского районов. Частично закрыты 59 классов или групп в 27 образовательных организациях.

По данным управления, недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным группам превышен на 7,4%. За неделю с 27 января по 2 февраля в регионе заболели 24 557 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ объявлен в Самарской, Калужской, Ульяновской и Оренбургской областях, в Ставропольском крае и Южной Осетии. В ряде регионов России карантин в учебных учреждениях вводится частично.