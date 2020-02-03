Ханты-Мансийск, , 16:59 — REGNUM В Ханты-Мансийске все школы и учреждения дополнительного образования до 10 февраля перешли на дистанционное обучение. Карантин связан с сезонной заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Школы закрыты на карантин с 4 по 10 февраля включительно.

Кроме того, городскими властями проводится мониторинг обеспеченности и ценовой доступности медицинских масок, кожных антисептиков, препаратов для профилактики респираторных заболеваний в аптеках.