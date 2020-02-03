Архангельск, , 16:57 — REGNUM К концу февраля в Архангельской области завершится маршрутный учет лесных животных и птиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлеспроме.

Материалы, полученные в результате полевых работ в архангельских лесах, служат основой для определения численности лося, кабана, волка, белки, горностая, зайца-беляка, куницы, лисицы, росомахи, рыси, хоря, глухаря, тетерева, рябчика, белой куропатки. На основании полученных учетных данных будут определены квоты добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020−2021 годов.

Для подсчета животных в области разработаны почти 2000 учетных маршрутов общей протяженностью более 17 000 км. Учет проводят сотрудники обособленных подразделений управления лесничествами, работники охотпользователей. К мониторингу также привлекаются охотники.

«Для проведения достоверного учета специалист должен обладать знаниями поведения диких зверей и птиц, их образа жизни, а также определенными навыками проведения мониторинга», — уточнили в министерстве.

Итоги подсчета прошлого года позволили специалистам отметить увеличение в Архангельской области численности белки, тетерева, белой куропатки. Численность зайцев-беляков, глухарей, рыси, напротив, сокращается.

«В целом результаты учетов говорят о стабильной численности большинства видов охотничьих ресурсов», — отметили в ведомстве.