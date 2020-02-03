Белгород, , 16:52 — REGNUM Дистанционное обучение для китайских студентов организовал Белгородский государственный университет. Занятия проводят с теми обучающимися, которые остались в Китае из-за вспышки нового коронавируса, сообщили 3 февраля в пресс-службе вуза.

Несколько студентов БелГУ не могут вернуться в Россию — они не успели уехать до постановления о закрытии госграницы. В вузе решили не прерывать образовательный процесс и «своих не бросать». При наличии компьютера с веб-камерой и доступом к интернету студенты могут посещать виртуальные занятия.

Видеоконференции или онлайн-курсы практикуют в БелГУ с 2015 года на базе системы электронного обучения «Пегас».