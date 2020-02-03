Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект о восстановлении индексации пенсий для пенсионеров, которые выступают опекунами и получают за это выплаты, внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России» вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме, член госсовета партии Сергей Неверов.

«Законопроект сегодня получил положительное заключение правительственной комиссии и внесен в Госдуму… Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов», — проинформировал глава фракции», — заявил Неверов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты «Единой России» разрабатывали подобные поправки совместно с Минтруда по поручению президента РФ Владимира Путина.