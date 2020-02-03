Москва, , 16:45 — REGNUM Российское подразделение кампании Harley-Davidson объявило об отзыве 15 мотоциклов из-за дефекта в программном обеспечение противобуксовочной системы. Об этом сообщила 3 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат мотоциклы Harley-Davidson TG1, реализованные в России в период с июня 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва является ПО противобуксовочной системы, которое может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса, активируя один из задних тормозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непреднамеренная активация одного из задних тормозов может привести к неожиданному изменению направления движения мотоцикла, что создаёт риск аварии.

На отзываемых мотоциклах будет произведено обновление программного обеспечения электронного блока управления системами транспортного средства. Работы будут проведены бесплатно для владельцев.