Новосибирск, , 16:42 — REGNUM В субботу 1 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» Группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова одержал очередную победу — выиграл у минского «Динамо» со счетом 3:2. Впервые в истории КХЛ право исполнить буллиты перед началом игры было предоставлено тринадцатилетнему Ивану Иванцову — воспитаннику школы «Штурм» из поселка Чик, победителю организованного группой «Сибантрацит» конкурса «Хочу в Сибирь!». Об этом рассказал представитель ХК «Сибирь».

Группа «Сибантрацит» с 2008 года является учредителем и спонсором ХК «Сибирь». Владелец компании и глава попечительского совета ХК «Сибирь» Дмитрий Босов сам с детства увлекается хоккеем и сейчас принимает участие в любительских турнирах в России и за рубежом.

В текущем сезоне ХК «Сибирь», который последний раз попадал в плей-офф три года назад, уверенно входит в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции, которые сыграют в играх на выбывание.

Попечительский совет ХК «Сибирь», руководителем которого является Дмитрий Босов, одной из своих основных задач ставит поиск и развитие молодых талантливых игроков. Субботний матч как раз продемонстрировал работу попечителей команды с подрастающей сменой. Впервые юному хоккеисту предоставили возможность потренироваться с командой мастеров КХЛ и выполнить буллиты на официальном предстарте игры.

В ходе конкурса, который был проведенХК «Сибирь» в декабре для детей от 10 до 14 лет, необходимо было исполнить буллит, записать его на видео и прислать в клуб. В конкурсе участвовали 30 подростков. Однако организаторов больше всего впечатлило мастерство Ивана Иванцова при исполнении штрафных бросков.

Заместитель генерального директора АО «Сибирский Антрацит», член попечительского совета ХК «Сибирь» Алексей Хомлянский был доволен не только игрой профессионалов, но и успехами молодого игрока Ивана Иванцова: «Для нас очень важно и значимо, чтобы через систему нашего хоккейного клуба молодые хоккеисты попадали в сборные. Мы надеемся, что увидим хоккеистов, прошедших через наш клуб, на Молодежном чемпионате мира».

Напомним, что в 2023 году в Новосибирске пройдет Молодежный чемпионат мира. 31 января президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк напомнил о важности этого чемпионата и программах подготовки молодых хоккеистов. Также он заявил, что молодые игроки «Сибири» должны попасть в сборную России.