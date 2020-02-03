Нижний Новгород, , 16:42 — REGNUM В Нижнем Новгороде после аномально тёплой погоды, которая превысила среднюю суточную температурную норму на 11−15°С, ожидается резкое похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), 5 февраля прогнозируется дневная температура в районе — 5. — 10 °C, ночью — до — 15 °C при прояснениях, 6 февраля столбики термометров могут опуститься до — 7. — 12 °C, в ночные часы — до — 18 °C при ясной погоде.

На дорогах сильная гололедица.

Управление МЧС по Нижегородской области предупреждает о возможном увеличении числа техногенных пожаров, нарушений, связанных с работой транспорта, ДТП на участках с ограниченной видимостью. Также может вырасти количество случаев травмирования граждан из-за гололедицы.

Отметим, в настоящее время температура воздуха в Нижнем Новгороде 2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2019 года в столице Нижегородской области, как и во многих районах региона, шёл настоящий дождь, причём температура воздуха в течение дня колебалась в районе — 2… — 1 °C. Тротуары и дороги города покрылись сплошной коркой льда. На следующий день глава минздрава региона Александр Смирнов отмечал, что число обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое.